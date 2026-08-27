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ರಾಮನಗರ: ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ನಾಲೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಜನಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಇರುವುದರಿಂದ, ತಾಯಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

FOUR LEOPARD CUBS SPOTTED IN SUGARCANE FIELD, RAMANAGARA
ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 1:02 PM IST

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ರಾಮನಗರ: ನಾಲ್ಕು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೊಂಬೆನಗರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೇರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾಗೇಶ್​ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ನೇರಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೇಶ್​ ಎಂಬುವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಬ್ಬು ಕಟ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಚಿರತೆಯೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ತೋಟದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿರತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಾಲ್ಕೂ ಮರಿಗಳು ನಾಲೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು, ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೋನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆರೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಮರಿಗಳ ಸಮೇತ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಚಿರತೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ: ತಾಯಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡರಗುಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಮರಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.

TAGGED:

RAMANAGARA
LEOPARD
ಚಿರತೆ ಮರಿ
WILD ANIMALS
LEOPARD CUB SPOTTED

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