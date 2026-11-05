ಚತುಷ್ಪಥ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿ: 18 ತಿಂಗಳು ಬಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ
Four Lane Elevated Corridor: ಚತುಷ್ಪಥ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
Published : November 5, 2026 at 7:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಈ ಭಾಗದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಯುಎಎಸ್ ಸ್ವಾಪ್ ಕ್ವಾಟ್ರರ್ಸ್ನಿಂದ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
https://t.co/X3hdygNcXw— ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ BengaluruTrafficPolice (@blrcitytraffic) November 5, 2026
ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು:
- ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹಳೆ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಲ್ಪನಾ ಜಂಕ್ಷನ್, ಉದಯ ಟಿವಿ ಜಂಕ್ಷನ್-ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ- ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆ ನಾಗವಾರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಯಶವಂತಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಬಿಇಎಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಲತಿರುವು ಪಡೆದು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ನಾಗವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ಬಲ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಬಂಬು ಬಜಾರ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಬಲ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಹೆಬ್ಬಾಳ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಗೊರಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಕಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
- ಯಶವಂತಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಹೆಚ್ಇಎಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್-ಮಾರಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಬಲ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಮಾರ್ಗೋಸಾ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನಗರದತ್ತ ತೆರಳಬೇಕು.
- ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿ, ನಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು.
- ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಆನಂದನಗರ ಮತ್ತು ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆನಂದನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಆನಂದನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಮತ್ತು ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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