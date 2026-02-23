ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ಕಳ್ಳರು; ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶೋಧ, ನಾಲ್ವರು ಸೆರೆ, ₹26 ಲಕ್ಷದ ಮಾಲು ವಶಕ್ಕೆ
ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸುಲಿಗೆಕೋರರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 23, 2026 at 8:24 PM IST
ತುಮಕೂರು: ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸುಲಿಗೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಾಕಸಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್, ದಾನಹ ಗ್ರಾಮದ ದುಂಗಾರ್ ಸಿಂಗ್, ನೂಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ನಾರ್ನ ವಾಸ ಗ್ರಾಮದ ಮಧು ಸಿಂಗ್ ಬಂಧಿತರು.
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವ ಭಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬಿಡದೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ 26 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗದಾಂಬ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಫೆ. 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾಚಿದೇವಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಳೆದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ ನಾಕಾಬಂದಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಶಿರಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಲಿಗೆಕೋರರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ತಾವರೆಕೆರೆ ಬಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ದರೋಡೆಕೋರರು ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಸೋರೆಕುಂಟೆ, ಮೇಕೆರಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಿತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆ ಮರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನೆರೆಮನಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಮೀಪದ ಮೇಕೆರಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ, ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆ, ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆ, ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 26 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
