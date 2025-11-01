ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೋಳದ ದಾಳಿ: ಮೂವರು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಯುವ ರೈತನಿಗೆ ಗಾಯ
ತೋಳವೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ವರು ರೈತರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೀದರ್ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ನ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ವರು ರೈತರ ಮೇಲೆ ತೋಳವೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಗಾಯಗೊಂಡು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದೀಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ್(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣ ಬಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲ ಮೇತ್ರೆ, ಜೀರ್ಗಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಲಾ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ರೇವಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಬಂಬೂಳಗೆ(15), ಜೋಜನಾ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಎಂಬುವವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ದುರ್ದೈವಿಗಳು.
ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರ್(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ರುಕ್ಮಿಣ ಬಾಯಿ ವಿಠ್ಠಲ ಮೇತ್ರೆ, ಜೋಜನಾ ಗ್ರಾಮದ ಲಾಲಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮ್ ಕಾಂಬ್ಲೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ತೋಳ ಅವರ ತಲೆ, ಕಿವಿ, ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟವನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಜೀರ್ಗಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಲಾ ಅವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ತೋಳ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚೀರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಅವರ ಗಂಡ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತೋಳದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಾಟ ಮಾಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜೀರ್ಗಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ರೇವಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಬಂಬೂಳಗೆ(15) ಎಂಬುವವರು ಹೊಲದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ತೋಳ ಅವರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತೋಳದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೂ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂತಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಸಾವು : ಇದೇ ರೀತಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಣೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯ (65) ಮೃತರು.
ಕುರ್ಣೇಗಾಲದ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡಂಚಿನ ಜಮೀನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ರೈತರು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿ ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನುಗು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ವಿವೇಕ್ ಅವರು, "ದೊಡ್ಡನಿಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಮೇಕೆ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.