ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೇ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಲಡಾಖ್ಗೆ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ: 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7,700 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಗೆಳೆಯರು
ವಿಶೇಷ ವರದಿ-ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಲಡಾಖ್ಗೆ ತೆರಳಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 2:05 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ನಾಲ್ವರು ಗೆಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಲೇಹ್-ಲಡಾಖ್ಗೆ ತೆರಳಿ, 23 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾನ ಪೂರೈಸಿ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಸನ್ (27), ಸಾದಿಕ್ (26), ಅಫ್ರೀದ್ (27) ಹಾಗೂ ಅಜೀಮ್ (30) ಈ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಯುವಕರು.
ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್, ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಸನ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸಾದಿಕ್ ವೈಫೈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಅಫ್ರೀದ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಅಜೀಮ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಆಟೋ ಖರೀದಿಸಿ, ಹೋಗಲಾಗದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಸನ್ ಅವರು "ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೂವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾದಿಕ್, ಅಫ್ರೀದ್, ಅಜೀಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕನಸು. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ದಿನದ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ 23 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯಿತು. ಲಡಾಖ್ಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೂ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವೈಫೈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೆಲ್ಡರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಯಾಸವಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ (LPG) ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಆಟೋ – ಸಾದಿಕ್ ವಿವರಿಸಿದ ಸಾಹಸ: ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿತ್ತು. ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದು, ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಾರದೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅಜೀಮ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದವನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನವೇ ಹೊರಟ್ವಿ.
ಒಟ್ಟು 7,600 ರಿಂದ 7,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಆಗ್ರಾ ತಾಜ್ಮಹಲ್, ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಇದ್ದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್, ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್, ಸೋನ್ಮಾರ್ಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮೂಲಕ ಲೇಹ್-ಲಡಾಖ್ ತಲುಪಿದ್ವಿ.
ಲಡಾಖ್ನಿಂದ ಮನಾಲಿಗೆ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಊರವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ 10 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ಲೀಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾನೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಲೇಹ್ನಿಂದ ಹೊರಟೆವು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ 17,500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಟಾಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಲಾ (Tanglang La) ಪಾಸ್ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 14 ರಿಂದ 16 ತಾಪಮಾನ ಇತ್ತು. ಚಳಿಗೆ ಗೇರ್ ಜಾಂ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು. ಗೇರ್ ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಆವಾಗ ಬಂದ ಲಾರಿಯವರು 'ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ' ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಅವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಗಾಡಿಯನ್ನು 20 ಮೀಟರ್ ತಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ತಂದು, ಲಾರಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೋಮ್ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಮತ್ತೆ ಲಾರಿಯವರ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೇರ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿದ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯೂ ಇದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋದ ಮೇಲೆ 'ಬ್ಯಾರಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್' (Beary Traveler) ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಗೆಳೆಯರು, ತಮ್ಮ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಧ್ವಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಇವರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕನಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿರುವ ಈ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆಯಂತೆ.
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