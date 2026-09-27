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ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದ ಆಂಧ್ರ ಕತ್ತೆಗಳು: 100-300 ರೂ.ಗೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ; ಇದರ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ

ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಆಡಿನ ಹಾಲಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಜೋರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 11:32 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿನಗರಿ ಹಾವೇರಿಗೆ ಇದೀಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕತ್ತೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಕತ್ತೆ ಮೇಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಾರುವ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದಿವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂಜಾನೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದ ಒಂದೊಂದು ಬಡಾವಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕೆಮ್ಮು, ದಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾ, ಜ್ವರ ನೆಗಡಿ, ಅಜೀರ್ಣತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ರೋಗಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು.

100 ರೂಪಾಯಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ: ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಹಾಲು ಕರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಚಿಕ್ಕಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಬಡಾವಣೆಗೆ ಓಡಾಡುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೂರು ಎರಡನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತೆಗೆ ದನ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಅರ್ಧಲೀಟರ್​ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿರಿಯ ಪಿರ್ಯಾಜಿ, "ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವದರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಕಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಲು ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಕಾಕಿನಾಡ್, ವೈಜಾಕ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ನಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ. 100, 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ, ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಔಷಧಿ. ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಚಮಚ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಲೋಟಗಳಲ್ಲಿ 200, 300ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಸಾವಿರ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲಾ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಭೂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕತ್ತೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬರು ಬರುತ್ತಾ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು, ಕತ್ತೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಕತ್ತೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಕತ್ತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಹಾಲು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕುರಿ ಹಾಲು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಆಡಿನ ಹಾಲು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಈ ಹಾಲಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ಡಾ. ಸಂಜಯ್​ ಡಾಂಗೆ, "ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಆಡಿನ ಹಾಲಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಿದ್ದು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಕಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಸುಕ್ಕುಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೌರಿನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಪೋಷಕಾಂಶ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಕತ್ತೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಕತ್ತೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಆರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಹಾಲು ಅಸಲಿಯೋ, ನಕಲಿಯೋ?; ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

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HAVERI
ಕತ್ತೆ
ANDHRA DONKEYS IN HAVERI
ONKEY MILK BENEFITS
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