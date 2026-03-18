ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : March 18, 2026 at 6:59 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಜನತೆಗೆ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ರಸದೌತಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ ಯುಗಾದಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾ.19ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ರಿಂದ 5.30ರವರೆಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂ.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ, 5.35ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಎಂ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ, 6.15ರಿಂದ 7.15 ರವರೆಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್.ರಘುನಂದನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, 7.15ರಿಂದ 7.25ರವರೆಗೆ ಆರ್.ಚಂದನ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ನಾಡಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಡಗೀತೆಯಾದ ಕಾಯೌ ಶ್ರೀಗೌರಿ ಕರುಣಾಲಹರಿ ಗೀತೆ ಇರಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 7.25ರಿಂದ 7.45ರವರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇರಲಿದೆೆ. 7.45ರಿಂದ 9.30ರವರೆಗೆ ಗಾಯಕರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ರಶ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಗೀತೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಾ.20ರಂದು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 5.30ರವರೆಗೆ ವಿದುಷಿ ವಿಪಂಚೀ ರಘುರಾಮ್ ಮತ್ತು ವಿದುಷಿ ಮಹತೀ ರಘುರಾಮ್ ತಂಡದವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, 5.40ರಿಂದ 6.10ರವರೆಗೆ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ವಿದುಷಿ ಸುನೀತಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, 6.20ರಿಂದ 7.15ರವರೆಗೆ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಂಡಾರಕರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆದಿತ್ಯ ತಂಡದವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ರಾತ್ರಿ 7:20ರಿಂದ 8.20ರವರೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಜಾನಪದ ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ 8.30ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಶ್ ಕಂದೇಗಾಲ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾದ ಅನುರಾಧ ಭಟ್, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್ ತಂಡದವರಿಂದ ಭಾವ ಯುಗಾದಿ ಸಂಗೀತ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾ.21ರಂದು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 5.45ರವರೆಗೆ ಗುರು ವಿದುಷಿ ಚಾಂದಿನಿ ಮನೋಜ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಸರ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ, 6ರಿಂದ 6.45ರವರೆಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಸಂತೂರ್ ವಾದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ ಗಾನಕಲಾಭೂಷಣ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಸಿ.ಎ.ಶ್ರೀಧರ, ವಿದುಷಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಕಲ್ಯಾಣಿ, ವಿದ್ವಾನ್ ಸಿ.ಎಸ್.ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವೇಣುತ್ರಯ ಕಛೇರಿ, 8.15ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಗಾನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
