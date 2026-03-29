ಯಾದಗಿರಿ: ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಜಲು ಬಂದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು
ಶಾಲೆ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಜಲು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ನೀರುಪಾಲಾದ ಘಟನೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
By PTI
Published : March 29, 2026 at 10:16 PM IST
ಯಾದಗಿರಿ: ಈಜುಲು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಯಾದಗಿರಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಸುರುಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈಜಲು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಿರಣ್ (6), ಬಸಮ್ಮ (11), ಶರತ್ (6) ಮತ್ತು ಹನುಮೇಶ್ (7) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಲಕರು: ಶಾಲಾ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಜಲು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನೀರುಪಾಲು: ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಸಗಿ ಮಂಡಲದ ಕಂದಕೂರ ಬಳಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ 15 ಜನರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಂದುಕುರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನದಿಗೆ ಇಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಜನರು ಈಜಲು ಬಾರದ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಸಾವು: ಕುರಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರತ್ನಾ ಮಹಾಂತೇಶ(24), ಮಹಾಂತೇಶ ಪೀತಾಂಬರ(28), ಉಮಾವತಿ ಗೋಂವಿದ(35) ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಹನುಮಂತರಾಯ(24) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ರತ್ನಾ ಹಾಗೂ ಮಹಾಂತೇಶ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವು- (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಡಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಮೂವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುನಾಲ್, ನಿಹಾಲ್, ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿಗಳು.
