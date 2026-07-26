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ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಯಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: 4 ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ

ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಯಾರ್ಡ್​​ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಸ್​ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

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ಬಸ್​ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 10:24 PM IST

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ಆನೇಕಲ್: ಹಳೆ ಚಂದಾಪುರದ ವಿಶಾಲ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ತಂಗುವ ಯಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಎರಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಸೀಟಿನ ಬಳಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ದಾರಿಹೋಕರು ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ನಾನು ಸೇರಿ ಬಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು ಸುರಿದರೂ ಬೆಂಕಿ ತಹಬಂದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಸ್ ಆವರಿಸಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಕ್ಲೀನರ್ ಏನಾದ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣ ಫೈರ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಇತರೆ ಮೂರೂ ಬಸ್​ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ, ಆ ಬಸ್​ಗಳು ಸಹ ಭಸ್ಮಗೊಂಡಿವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ 200-300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬಸ್​ಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಚಂದಾಪುರ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾರ್ಡ್ ಆದರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಈ ಜಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಬಸ್​ಗಳು ಸುಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಚಂದಾಪುರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಅನುಮಾನ ಸುಳ್ಳು. ಆತ ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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TAGGED:

PRIVATE BUS STOP YARD
BENGALURU
FIRE INCIDENT AT BUS STOP
ಬಸ್ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ
FOUR BUS BURNT

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