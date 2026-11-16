ಬಳ್ಳಾರಿ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ; ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಧರಣಿ
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೆರಕಲ್ಲು ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೂದಿಯನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 11:23 AM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದ 13ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ಎಸ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ (37) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಪತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅ.29ರಂದು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ (27), ಶಶಿಕುಮಾರ ಗೊರವ (30), ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (22) ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಧರ (22) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪಗೂ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು, ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೆರಕಲ್ಲು ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸುಟ್ಟ ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೂದಿಯನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಆಧರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯದ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸುಮನ್ ಡಿ.ಪನ್ನೇಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅ.29ರಂದು ಹನುಮಂತ ಎಂಬವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೀಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೃತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಜೊತೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದದ್ದು ತಿಳಿಯಿತು. ಸಿಡಿಆರ್ ಮೂಲಕ ಶಂಕಿತರನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದು ತನಿಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದರು.
ಠಾಣೆ ಎದುರು ಕುಟುಂಬದ ಧರಣಿ: ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎದುರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ, ಮೃತದೇಹದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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