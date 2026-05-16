ನೀರು ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ: ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌

ಆಗುಂಬೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 4:35 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಆಕೆಗೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆಗುಂಬೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಟಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೃದ್ಧೆಯು ಆಗುಂಬೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಆಗುಂಬೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಭದ್ರಾವತಿಯ ಜೇಡಿಕಟ್ಟೆಯ ಭರತ್ (25), ಜಾವಳ್ಳಿಯ ಅಶೋಕ್ (28), ಭದ್ರಾವತಿ ಭದ್ರಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೀರಾ (24) ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿಯ ಪಾರ್ತಿಪ್ (25) ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಎಪ್ರಿಲ್‌ 21ರಂದು ಆಗುಂಬೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಂದು ಪೋನ್ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಕುಂದದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ವೃದ್ದರ ಮನೆಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ 33/2026 ಕಲಂ 309(6), 329(4), 127(2) ರೆ/ ವಿ 3 (5) ಬಿಎನ್​ಎಸ್ ಅಡಿ ಆಗುಂಬೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ‌ ವೃದ್ಧೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಮೊದಲು ಮನೆಯೆದುರು ಬಂದು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ವೃದ್ಧೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಿದ್ದಾಗ, ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಳಿಯೇ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕೆಲಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 56 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ 70 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸ್​​ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ‌. ನಾಲ್ವರಿಂದ 70 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, 56 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಕತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಎರಡು ಸ್ಕೂಟಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟೂ 11,97,700 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಗುಂಬೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಿ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

