ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೇ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಕೊಲೆ: ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೃತನ ಶವವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಎಸೆದಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 30, 2026 at 9:44 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಳೇ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಶಿ ಸಂಜಯ ಜಾಲಗಾರ(33), ರಾಹುಲ್ ಸಂಜಯ ಜಾಲಗಾರ(30), ದಶರಥ ರಾಜ ರಜಪೂತ (23) ಹಾಗೂ ಪೀರಣವಾಡಿಯ ಅರುಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಲ್ಲೋಳಿ (22) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಸರ್ವೇಶ ಅಭಿಜಿತ್ ಕಂಗ್ರಾಳ್ಕರ್ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ.
ತಮ್ಮ ಮಗ ಸರ್ವೇಶ ಸೆ.20ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಗಣೇಶನ ನೋಡಲು ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಳಮಾರುತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಸರ್ವೇಶ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ ಶವ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಲಂ 103(1), 238, 3(5) ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದರು.
ಕೊಲೆಯಾದ ಸರ್ವೇಶ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಶಶಿ ಜಾಲಗಾರ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ, ಶಶಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಶಿ, ಸರ್ವೇಶನ ಜೊತೆಗೆ ಹಗೆತನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ ಆತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸರ್ವೇಶನಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗೈದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೃತನ ಶವವನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೊಕನವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಖಾನಾಪುರ-ಜಾಂಬೋಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಎಸೆದಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವೇಶನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರದಾದರೂ ಪಾತ್ರ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಆರ್.ಗಡ್ಡೇಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದರು.
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