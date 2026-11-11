ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ: ವಾರ್ಷಿಕ 52 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ
ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಲಿ ಇರುವ 25 ಲಕ್ಷದಿಂದ 52 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 7:23 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 11) ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಲಿ ಇರುವ 25 ಲಕ್ಷದಿಂದ 52 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿನು ವರ್ಗೀಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತುಮ್ಮಪುರಿ ಅವರು ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 48,574 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2025–26ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 25.5 ಲಕ್ಷ (2.55 ಮಿಲಿಯನ್) ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಿತ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. 2022–23ರಲ್ಲಿ 17.9 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 42 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರವು ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 9 ರಷ್ಟು (CAGR) ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು, 2030–31ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 40 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 27,100 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ – ಹೈಟೆಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಗಮನ-ನಿರ್ಗಮನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತ್ವರಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಿಶಾಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: ಈ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ: ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗೊಳಪಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹಾಗೂ ರನ್ವೇ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಗುರುಪುರ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ನಯನಮನೋಹರ ನೋಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಕ್ತ ಮನರಂಜನಾ ವಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್: 800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ-ಲೆವೆಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಆಧುನಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ಸೇತುವೆ: ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ (Travelators) ಹಾಗೂ ಬಗ್ಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ (Buggy services) ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
2029ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣ: ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2029ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
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