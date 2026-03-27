ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಖರೀದಿಗೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ: ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ರಂಗಪ್ಪ ಆರೋಪ
ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 5:03 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಪಿನಾಯಿಲ್ ಖರೀದಿಗೂ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ವಿವಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಂದಿನ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ರಂಗಪ್ಪ ಸುದೀರ್ಘ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ. ನಗರದ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಾಯತತೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಕುಲಪತಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆರಿಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಎ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ರಂಗಪ್ಪ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕುಸಿತದಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತರಿಗಾಗಿ 400 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿರುವ ಕುಲಪತಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಕೇವಲ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಿವಿಯ ಬೊಕ್ಕಸ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು: ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ವಾಯತತೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು ರಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅಟೋನಮಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.
