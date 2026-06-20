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ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ‌ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: ಮನನೊಂದು ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ‌ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಯ ತಾಯಿ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

FORMER SOLDIERS MURDER CASE
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 7:15 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಎರಡು ಕೋಟಿ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಪತಿಗೆ ಸಲೈನ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿ 9 ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ತಾಯಿ, ಮಗಳ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾದೇವಿ ಬಾದಾಮಿ(65) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾದವರು.

ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸಂದೀಪ ಕಲಗೌಡ ಮಂಜರಗಿ (46) ಅವರನ್ನು ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಮಂಜರಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಯನ್ನೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. 2 ಕೋಟಿ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ‌ ಕೊಲೆಯಾದ ಸಂದೀಪ್​ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಮಂಜರಗಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ್ ಸೇರಿ 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ಯಮಕನಮರಡಿ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಗಳು ಸುಮಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನನೊಂದು ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ಬಾದಾಮಿ(65) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

FORMER SOLDIERS MURDER CASE
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)

ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಮಕನಮರಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಮಕನಮರಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೊಲೆಯಾದ ಸಂದೀಪ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಮಂಜರಗಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ್​, ಆರ್‌ಎಂಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್​ ಬಸವರಾಜ್​ ಭಸ್ಮೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರ್​ ಕಚೇರಿ ಎಫ್‌ಡಿಎ ಅಶೋಕ ಗುಜನಾಳ, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಗುಮಾಸ್ತ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ನಾಯಿಕ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿಮಠ, ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಿಎನ್ ನಾಗರಾಜ್, ಪುಂಡಲೀಕ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಚಿನ್ ಸೇಲಾರ, ರಾಹುಲ್ ಜೋಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಮಂದಿ ಬಂಧಿತರು.

ಸಂದೀಪ್​ ಮಂಜರಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಘಟಪ್ರಭಾದ ಜೆ.ಜಿ‌. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಪುಂಡಲೀಕ ಡೊಂಬರ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಸಲಾಯಿನ್ ಬಾಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ನೀಡಿ ಸಂದೀಪ್​ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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TAGGED:

ACCUSED MOTHER DIED
BELAGAVI
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕೊಲೆ
FORMER SOLDIERS MURDER CASE

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