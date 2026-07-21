ETV Bharat / state

ಹಾಸನ: ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

FORMER PRIME MINISTER H.D. DEVE GOWDA'S FAMILY VISITED CHENNAMMA TOMB
ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಭೇಟಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 9:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ(ಹಾಸನ): ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಪುತ್ರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪುತ್ರಿ ಅನಸೂಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹಾಗೂ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ರುದ್ರ ಚಮಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಎದುರು ಅರ್ಚಕರು ಪಠಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಮಾವಿನಕೆರೆಯ ರಂಗನಾಥ್, ಗುಂಡಣ್ಣ, ಮನುಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂವರು ಅರ್ಚಕರು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಉದ್ವೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ, ಪುತ್ರಿ ಅನಸೂಯಾ ನಂದಾದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಮಾಧಿ ಎದುರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಜುಲೈ 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದವರೆಗೆ ದೀಪ ಆರದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಂದೆಯೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕೆಲಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತ ದೌವೇಗೌಡರು, ಸಮಾಧಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಹಾಸನದ ಖುಬಾ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಮೌಲಾನಾ ಹಬೀಬ್ ರಜ್ವಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಅವರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಷೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಅಮ್ಮದ್, ಅತೀಖುರ್ ರಹಮಾನ್, ಇಲ್ಯಾಸ್ ಬೇಗ್ ಹಸೈನಾರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾಜಿದ್, ಮೊಹ್ಮದ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಖುಬಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ದೇವೇಗೌಡರ ಜನನ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಚಿತರು: ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರಗಳು

TAGGED:

CHENNAMMA TOMB
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ
HASSAN
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಿ
H D DEVE GOWDA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.