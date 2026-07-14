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ಚುನಾವಣೆ ಫಂಡ್​​ಗಾಗಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್​​ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್​ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್​ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 3:09 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ರದ್ದು ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಡಿಎಸ್​ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 40% ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ‌. ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇರೋದು 17 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ. ಭೂಮಿ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋರ ಜಾಗ ಇರೋದು 17 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ. 500 ಎಕರೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕರೆದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

SP ಅವರು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ರೈತರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ SP ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿ ಹೋಗೊಲ್ಲ. IG ಅವರು ಹೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಗಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಅವರ ನೋವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಹಾಕಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು ಯಾರು?. 60 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನಿತ್ಯ ಕರೆಯೋದು ಅವರೇ. ನಾನು ಸಿಎಂ, ಶಾಸಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕನಕಪುರ, ಸಾತನೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಜೂನ್ 25ಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಜುಲೈ 14. 20 ದಿನ ಆದ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಎಂ ಅವರು ಕಾಗದ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಬರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತರ ಮಗ. ನನಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದೆ‌, ಒಂದು ಹಿಂಬರಹ ಕೊಡುವ ಸೌಜನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದೂಡಬೇಡಿ. FIR ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೀವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೇ. ರೈತರ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ‌ಇದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು, ಕ್ರಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ ಡಿಡಿಯಿಂದ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ: ನಾನು 11 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಕೆಶಿ ರೈತರ ಮಗ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸತ್ಯಶೋಧನ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಕೈಬಿಟ್ರು. ಡಿಕೆಶಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀವೇ ಅಂದು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೈ ಬಿಟ್ರು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನೀರು ಬಳಸಿ ಮೇವು ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು 1 ಗುಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಇರೋರು 2555 ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. 10-20 ಗುಂಟೆ ಇರೋರು- 1653 ರೈತರು. 20-40 ಗುಂಟೆ ಇರೋರು 2257 ರೈತರು. 1-2 ಎಕರೆ ಇರೋರು 1342 ರೈತರು. ಇಂತಹ ರೈತರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‌

GBA ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ?. ಸಚಿವ ಜಾರಕಿಹೋಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ BDA ಯಿಂದ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿರೋ 20 ಸಾವಿರ ಸೈಟ್ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾ? ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತಗೋಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ, ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ನಿವೇಶನಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾ?. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೂ ಈ ಜಮೀನು ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಯಾರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. 40 ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನಗಳು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಬಿಡದಿಯ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ?. ರೈತರೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ‌. ಆ ರೈತನದ್ದು ಇರೋದು 17 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ‌. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡದಿ ಹತ್ರ ಜನ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಎಂದು ಹೆಚ್​ಡಿಡಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಫಂಡ್ ಗಾಗಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ: ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಳಿಸಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗ. ಡಿಕೆಶಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸೋಕೆ ಈ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಳಿಸೋವಾಗ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತೆಗೆಯಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.

ನಿವೃತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬರ-ನೆರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೆರೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು‌. ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿಡಿ ಆಗ್ರಹವೇನು? ''ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ 09 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇ. 82ರಷ್ಟು ರೈತರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು. ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಜೀವನೋದ್ದಾರ ಹಾಗೂ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಉಪ ಕಸುಬುಗಳಾದ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಡಿಕೆ ತಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ, ನರ್ಸರಿ, ಅಣದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 50 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್​ಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 6-7 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹೈನು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ-2013ರ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ‌. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುವ ತೊದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ 2 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ನೊಂದವರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ 12.03.2025 ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮಾಧಾನಕರ ಮತ್ತು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೆ ಸಾವಿರಾರು ನಿವೇಶನಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಪತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್-1 (PRR-2) ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 6.217 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6 ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಬ್ತುಗಳಿಗೆ 8.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೂಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧುವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಉಪ ನಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಜನತಾದಳ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ) ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ 7 ದಶಕಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಈ ಕೂಗಿಗೆ ಮನಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್​ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಡಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯೇ ಕಾರಣ: ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

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