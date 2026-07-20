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ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ 72 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ
ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 10:05 PM IST

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ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ(ಹಾಸನ): 1954ರಿಂದ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಇಂದು(ಸೋಮವಾರ) ಸಂಜೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಿರಿಯ ಮಗ ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಚನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚನ್ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಪುತ್ರ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಸುಮಾರು 17 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಲುಪಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆ
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತಿಮಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ರೇವಣ್ಣರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಅರ್ಚಕರು ಚನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತರಲಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು.

ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು
ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು (ETV Bharat)

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಸನ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಪಾಂಡವಪುರ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದಲೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಪ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಾಸನ-ಕೆಂಗೇರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಾಖಾ ಮಠಗಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುನೇಶ್ವರ ಗುರೂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಪುಪ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊದಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊದಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಿ.ಸಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಸಂಸದ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶರವಣ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ.ದತ್ತ, ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಂಸದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆಡಿಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಕಣ್ಣೀರು
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಕಣ್ಣೀರು (ETV Bharat)

ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಸನ, ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 1,400 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ಐ, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, 5 ಮಂದಿ ಎಸ್ಪಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 18ರಂದು ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಭಾವುಕ; ಪಿಎಂ ಮೋದಿ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳು ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ

TAGGED:

FORMER PM DEVE GOWDA
DEVEGOWDA WIFE CHENNAMMA
ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
HASSAN
CHENNAMMA LAID TO REST

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