ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮೋದಿಯಿಂದ ಹತಾಶೆಯ ಹೇಳಿಕೆ : ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿ. ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನದ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿ. ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿ. ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 4:52 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ : ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಿರಲು ಸಾಧ್ಯನಾ?. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹತಾಶೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಬೇಡ, ಇಂಧನ ಮಿತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿ. ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಛೇ ದಿನಗಳಾ? ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದ ದೇಶದ ಸಾಲ 52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಇದೀಗ ಅದು 160 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಈಗಿರುವ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರು ಹೈಮಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇರುವವರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ತರುತ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹರಿಸಿ : ಪ. ಜಾತಿಗೆ 17 ℅ ಹಾಗೂ ಪ. ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಶೇ. 7ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪರಿಹರಿಸಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿ. ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‌ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ.56ಕ್ಕೆ ಊರ್ಜಿತ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 9ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಎಸ್​​​​​ಸಿ, ಎಸ್​​ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶೇ. 56ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 15 ಮತ್ತು 16ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಸಿಗೆ ಶೇ. 17ರಷ್ಟು, ಎಸ್​​ಟಿಗೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟು, ಓಬಿಸಿಗೆ ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

