ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಬಳಸಿ ಗೆದ್ದ ಎ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ ರೆಡ್ಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿಲ್ಲ: ಉಗ್ರಪ್ಪ
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗದೇ ತಮ್ಮದೇ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಉಗ್ರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : April 19, 2026 at 8:15 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಖು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಯಿತೇ?, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗದೇ ತಮ್ಮದೇ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಉಗ್ರಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೆದ್ದ ಎ ರೆಡ್ಡಿ (ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ), ಬಿ ರೆಡ್ಡಿ (ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ) ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ರಾ?, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಾ?, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಾ?, ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಾ? ಎಂದು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ದವೂ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರೆಡೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ ಪಡೆದ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಜನ ಎಸ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಾಲು ಕೋಟಿ ಓಬಿಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2013 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಪಿ, ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ. ಜಸ್ಟೀಸ್ ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್, ಆದಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ವಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬಹುದು. ತಮಿಳುನಾಡು ಶೇ.69 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಶೇ.17, ಎಸ್ಟಿಗೆ ಶೇ.7 ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿಗೆ ಶೇ.32 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಟೇ ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಮತ ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸಚಿವರೂ ಸಹ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೋಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿ. ವೋಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ರಾಜಣ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಹಂವಂಬಾವಿ ಲೋಕೇಶ್ ನಾಯಕ್, ವೆಂಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಜೋಳದರಾಶಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
