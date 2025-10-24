ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್: ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2025 at 5:51 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅವನದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಕಿದರೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾವಿನ ಮರವಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಬಿಸಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ನಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಸುಧಾಕರ್ ಬಗೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮುನಿಸಿನಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನಂತ ತಲೆಕೆಟ್ಟವನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗೌಡರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೌಡರು, ಬಲಿಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಡಿದೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇವೇ ವೇಳೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಇದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 2ನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಜನರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಂದೆಯ ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಖಾತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಡದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಲಾದರೂ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಚಿಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಕಾಡುತಿದೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಚಿವರಿಗೆ ಲಂಗು ಲಗಾಮು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯೇ? ಎಂದು ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ: ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು