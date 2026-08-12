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ನಾಳಿನ ಬಂದ್ ಗೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ : ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್

ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಟಾಳ್​ ನಾಗರಾಜ್​ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್​ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಂತೆ ಹೆಚ್​ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ​

H VISHWANATH
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಚ್​ ವಿಶ್ವನಾಥ್​, ಬಂದ್​ ಬೆಂಬಲಿಸದಂತೆ ಮನವಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 3:52 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಳಿನ ಬಂದ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ, ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಅಥಿತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಕನ್ನಡ ಚಳವಳಿಯ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್​ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿರುವುದು ಏನು? ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶೋ ರೂಮ್​ಗಳನ್ನು ಇವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂದ್​ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ್​ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್​ ಬೆಂಬಲಿಸದಂತೆ ಹೆಚ್​ ವಿಶ್ವನಾಥ್​ ಮನವಿ (ETV Bharat)

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ : ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿಎಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್​ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಯತೀಂದ್ರಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸದ್ಯ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್​​ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಸಿಗದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ: ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ, ಮೆಟ್ರೋ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

TAGGED:

CAUVERY ISSUE
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
H VISHWANATH

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