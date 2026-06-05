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ಮಾಜಿ MLC ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಕೇಸ್: 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

DAYANANDA REDDY KIDNAP CASE
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 10:37 AM IST

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ಆನೇಕಲ್ (ಬೆಂ.ಗ್ರಾ): ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪ್ರವೀಣ ಸಿ, ರೋಮಿ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಆದರ್ಶ ಪಿ ಮತ್ತು ಆಶಿಕ್ ಬಂಧಿತರು.

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಲಲಿಗೆ ಬಳಿಯ ಅವರದ್ದೇ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಜೂನ್ ಒಂದರ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿಗಳು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನ ಸಮೇತ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್: ತಡರಾತ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಲಬ್​ನಿಂದ ದಯಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪಹರಣಕಾರರು ಅವರ ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಡೋರ್​ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ, ತಾವು ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಲು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಕೆಹೆಚ್​ಬಿ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ದಯಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಅವರತ್ತ ಗನ್ ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆಗ ಹಣ ನಾನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಪಹರಣಕಾರರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ತೆರಳಿ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೇಗೋ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೆಂಡಲ್​ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಏನು ತಿಳಿಯತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. - ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಅಪಹರಿಸಿ ₹3 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಚಾವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ!

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