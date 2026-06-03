ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅಪಹರಿಸಿ ₹3 ಕೋಟಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಚಾವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ!
ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : June 3, 2026 at 7:26 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀಲಲಿಗೆ ಬಳಿಯ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿಗಳು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ತಡರಾತ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ದಯಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪಹರಣಕಾರರು ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ, ತಾವು ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಲು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಕೆಹೆಚ್ಬಿ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಯಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಅವರತ್ತ ಗನ್ ಇಟ್ಟು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಹಣ ನಾನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಎಂದು ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಹರಣಕಾರರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಯಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ: ''ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ತಕ್ಷಣ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಮುಂದೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ನಿಂತಿತ್ತು. ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕೆಎಚ್ಬಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 4.30ರ ವರೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲು 10 ಕೋಟಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ಹಣವಂತರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಿತು. 10 ಕೋಟಿ ಸುಪಾರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು 3 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು'' ಎಂದು ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೆರೆದ ಬಳಿಕ ದುಡ್ಡು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇವರು ಹಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಿತಿವಂತರನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು'' ಎಂದು ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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