ಶೃಂಗೇರಿ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಸಮರ: ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ದೈವದ ಅಂಗಳಕ್ಕಿಳಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚೋರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 10, 2026 at 4:04 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚೆ ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಕಿತ್ತಾಟ ಈಗ ದೈವದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚೋರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆ ಕೊಪ್ಪದ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 2023 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 201 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಜೇಗೌಡರು, 2026 ರ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 52 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದ 255 ಮತಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಅಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಬ್ಬಾನೆ ಬೂತರಾಯನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೇ ಮತಚೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ದೈವದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜೇಗೌಡರು, ಈಗ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 2023ರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಹರಪುರ ಮಠ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂರ ಒಂದು ಮತಗಳಿಂದ ಜಯಶೀಲನಾಗಿದ್ದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಬಂದಂತಹ 255 ಮತ್ತು 2 ಮತಗಳು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ದೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸರಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. 2023ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂರಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅವರ ತಲೆದಂಡ ಆಗಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಮತ ಕೇಳಲು ಹೋಗಲು ಆಗದಂತಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೂವು, ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡರ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ನೂರಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ 2023 ರ ಚುನಾವಣಾ ಎಣಿಕೆಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾದ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಶೆಟ್ಟಿಗದ್ದೆ, ಕಿರಣ್ ಮಡಬಳ್ಳಿ, ಅನು ನಾರ್ವೆಯವರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಬಳಿಕ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
