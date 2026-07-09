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ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ಸಾಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ: ಹೆಚ್​​ಡಿಕೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಆಹ್ವಾನ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 8:07 PM IST

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ಮಂಡ್ಯ: ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ಸಾಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರು, ಬಡವರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಸಂತೆಕಸಲಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಿವಿಧ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ್ವಾನವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಲ ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರಿ? ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ವಿವಿಯನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ರೈತರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಬೇಕಾ? ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ದಿರಾ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮೈಸೂರಿನ ಬಿಕಪ್ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ಸಾಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ (ETV Bharat)

'ನಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಡ್ಯಾಂ ನಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 74 ಅಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 74 ಅಡಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇವಾಗ ನಾಲೆ ಕೆಲಸ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಬುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರನ್ನ ಶಾಸಕರು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಬ್ಬು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ. ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಿದೆ‌. ರೈತನ ಎರಡು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿದೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ 86 ಅಡಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತರ ಶಾಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಕೋಚ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಪಕ್ಷ? ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ಸಾಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇದ್ಯಾ? ಯಾವುದೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್​ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಜಮೀನು ತೆಗೆದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿದ್ರೇನು ಅವರಿಗೆ? ವಿಪಕ್ಷದವರು ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದುರಂತ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ರೈತರು, ಜನರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ‌. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್​​ಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ರೈತ ಸುರೇಶ್ ಕೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ 86 ಅಡಿ ನೀರಿದ್ದರೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ವಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಕೆಂಪರಾಜು ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, '1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೇ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : HMT ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ: ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

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H D KUMARASWAMY
FORMER MLA RAVINDRA SRIKANTHAIAH
ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
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