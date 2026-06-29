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ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು: ಅಡ್ಡಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಗರಂ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

Hassan cross voting ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 9:13 PM IST

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ಹಾಸನ: "ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ, ಮಹೇಶ್​ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆಂತರಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂತರಿಕ ವರದಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಇದು ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಉಪ್ಪು ತಿಂದರೂ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ" ಎಂದರು.

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತರ ಪರ: "ಬಿಡದಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ರೈತರ ಪರ, ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್​ ಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಅವರ ಪರ, ಟೌನ್‌ಶಿಪ್​ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್​ ಬೇಡ ಎಂಬುದರ ಪರ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಕೂಗಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತೂ ಇದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಡ್ಡಮತದಾನ: 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ‌ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ- ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ

TAGGED:

HASSAN
CROSS VOTING
ಅಡ್ಡಮತದಾನ
ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ
FORMER MLA PREETHAM GOWDA

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