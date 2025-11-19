ETV Bharat / state

ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಒತ್ತಾಯ

ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

FORMER MLA AND EX MP DEMAND FOR TUNGABHADRA WATER
ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶಿವರಾಮಗೌಡ ಒತ್ತಾಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read
ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ನೀರು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶಿವರಾಮಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಲಾಶಯದ 19ನೇ ಗೇಟ್​ಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿದ ಗೇಟುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 19ನೇ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೇಟ್‌ಗಳು ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರು ಅಂದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹತ್ತು ಗೇಟುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಗೇಟು ನೀಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದರು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದರಿಂದ ಗೇಟುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ 2026ರ ಜೂನ್-ಜುಲೈವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆತಂಕ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ನಂತರದ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೂ (ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ) ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಜಲಾಶಯದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣತನ ತೋರಬಾರದು. ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.

ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.

KOPPAL
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ
FORMER MLA PARANNA MUNAVALLI
TUNGABHADRA WATER

