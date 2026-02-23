ETV Bharat / state

ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ದಲಿತನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ; ಅಹಿಂದನಾಗಿ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ದಲಿತ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

former minister Ramesh jarkiholi
ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 3:45 PM IST

|

Updated : February 23, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಶಾಸಕ ಡಾ.ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಿತೂರಿಯಿಂದ ಜೈಲುಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಹಿಂದನಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಲಿತ ಶಾಸಕರನ್ನು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳಿಯವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶೇ.74ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಇರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅಹಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಬಂಧನದ ಕುರಿತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಲಿತ ಪರ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವೈ.ಸಂಪಂಗಿಯನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ದಲಿತ ಶಾಸಕರು, ಅಹಿಂದ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರು ಲಮಾಣಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರು ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತು. ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತ, ಈಗ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ‌. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ದಲಿತ ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇವಲ ಕುರುಬ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲ, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ: ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

Last Updated : February 23, 2026 at 3:59 PM IST

TAGGED:

CHANDRU LAMANI
ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
BELAGAVI
RAMESH JARKIHOLI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.