'ನಾನು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ': ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?. ಆರೋಪಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
Published : August 5, 2026 at 5:48 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: "ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ. ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ" ಎಂದು ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋ ಆರೋಪದ ಸಂಬಂಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಪಡುವಂತಹದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೇಳದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಏಕೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬೇಕಿದೆ. ಸಿಎಂ ಕರೆದು ಯಾಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 20 ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೆ" ಎಂದರು.
ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ: "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳಿವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ, ಕೇಂಪೇಗೌಡರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಅವೇನಾದರೂ ನಿಜವಾದವಾ? ಈಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಪಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ" ಎಂದು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಂಗ್ ಇರುವವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದರು.
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