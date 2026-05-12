ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು: ರಾಜಣ್ಣ
ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
Published : May 12, 2026 at 3:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜಣ್ಣ, ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಆಗಲಿ. ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮೇ 20 ಅಂತ ನಾನು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ 20 ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು (ಮಾಧ್ಯಮ) ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಜನರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಡೋಲಾಯಮಾನ ತಾನೇ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ?. ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದು ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒತ್ತಾಯ ನಂದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದೆ, ಇವತ್ತೂ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಪುನಾರಚನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೂ ನಾವು ಬದ್ದ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಚಿವರು ಅಂತಾ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಎಲ್ಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಎಂ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಬಳಿಕ ನಾವು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೇ 20 ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಿಶಫಲ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಸುಮಾರು 15-16 ಸಚಿವರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಿಶಫಲ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ದವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಂದ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪುನಾರಚನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಪಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನರ 2013-18ರ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸೂಚನೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಇರೋದು ಏನು ಎಂಬುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೇರಳದ್ದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.
