ದಾವಣಗೆರೆ: ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಭಾಷ ಪರ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತಬೇಟೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಭಾಷ ಪರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು.
Published : March 29, 2026 at 3:46 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಖಾಡ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ- ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ: ಪಕ್ಷೇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಬಾಷಾ ನಗರ, ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಖಾದರ್ ಪರ ಮತ ಕೇಳಿದರು. ಇಂದು ಅರಳಿ ಮರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
14 ಜನ ಪಕ್ಷೇತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರಾ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 23 ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 14 ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಲಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ 23 ಮಂದಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 14 ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
"ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ದಳದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜನತಾದಳ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂದೋಲನ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಭಾಷಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ವಜ್ರದ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದಲೇ 'ಕರ್ನಾಟಕ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ' ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ಐದೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವೇ. 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ SC ಸಮುದಾಯ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದೆ. SCಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಇಂದು ಬಾ, ನಾಳೆ ಬಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೇಳಿದರು.
