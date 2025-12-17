ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಒಂದು ಹಗರಣವಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದಾದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೊಂದು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು, ರಾತ್ರಿ ಮಗದೊಂದು ಹಗರಣ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : December 17, 2025 at 10:00 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಲುಗಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತು ಸಹ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೆ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರ್ಲಪ್ತ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಶೂನ್ಯ ಹಾಗೂ ಖುರ್ಚಿ ಕಾದಾಟದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆ: ಸಿಎಂ-ಡಿಸಿಎಂ ಅವರ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತವುಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ದಿನ ಸಾಯೋರಿಗೆ ಅಳುವವರಾರು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಒಂದು ಹಗರಣವಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಹಗರಣವಾದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು, ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣ ಎಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳ ಸರಮಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ. ಯಾವ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪಾಟೀಲ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದಿಂದ 40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರವೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 60 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರವೆಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಗರಣಗಳಿಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಹಗರಣವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಮಾಜಿ ಸವವ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಇದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೂಜಾಟ, ಒಸಿ, ಗ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರವಿಲ್ಲ. ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಾವು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪಾಟೀಲ್, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವವರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಇದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಇರುವಂತೆ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರೇ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಛೀ.. ತೂ.. ಅಂತಾ ಉಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕೂಸು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕುಲಾಯಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಯತ್ನಾಳ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು. ಅದರ ಹೊರತು ಅವರೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೈದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರೇನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗುತ್ತಾರಾ? ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 2028ಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಸಿಎಂ ಮಾಡುವುದು ಶಾಸಕರು, ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಈಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?, ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್, 2028ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಸಿಎಂ ಆಗಬಹುದು. ಕೂಸು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಕುಲಾಯಿ ಹೊಲಿಸಿದರು ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ಮಾತು. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸಿಪಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಎಂಎಲ್ಎ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಸಿದ್ಧ. ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಖುರ್ಚಿ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಖುರ್ಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರು. ಈಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಖುರ್ಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ವಸೂಲಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಸವಣೂರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಒಡಿ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಸಿ ಮಟ್ಕಾ, ಗ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್, ಗಾಂಜಾ ಹಾವಳಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್, ಜೂಜು ಮಟ್ಕಾ ದಂಧೆಯ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಹಣೆಯಲು ದ್ವೇಷಭಾಷಣ ತಡೆ ಮಸೂದೆ: ದ್ವೇಷಭಾಷಣ ತಡೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಟೀಲ್, ಅವರದು ಬಹುಮತ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡಿದರೇ ದ್ವೇಷ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವವರನ್ನ, ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೇ ಹೇಗೆ? ಭಾಷಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಟೀಕ್ ಟಿಪ್ಪಣೆ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಅಂದರೇ ಹೇಗೆ?. ಇವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಣೆಯಲು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಮಸೂದೆ. ಮತಕಳ್ಳತನ ಅಂತಾರೆ, ಗೆದ್ದರೆ ಮತ ಚೋರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮತಚೋರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ?. 2023ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಮತಚೋರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲು ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕವಾಗಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ದೂರಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್