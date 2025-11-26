ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ 'ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್': ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 5,500 ಕಿಮೀ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆ

ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇರಳ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಭಾಗಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Nandagopal with students
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಂದಗೋಪಾಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಲು, ಭವಿಷ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 'ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್' ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವ ಇವರು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 5,500 ಕಿಮೀ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್' ಎನ್​ಜಿಒ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬವರೇ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವುದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅವರ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

Nandagopal with students
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಂದಗೋಪಾಲ್ (ETV Bharat)

ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಹೋಂಡಾ CB350' ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಆಯ್ದ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್​ಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಭಾಗಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ನಾನು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಷಣ ಕಲೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕೆರಿಯರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು, ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ, ಬೈಕ್ ಸವಾರನಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಸದೇ, ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಅರೆ -ನಗರ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ: ತರಗತಿ 5, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 13 , ಶಿಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
BIKE JOURNEY ACROSS STATE
GOVERNMENT SCHOOL STUDENTS
ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್
DREAMS ON WHEELS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಸಿಯೆರಾ - ಸಿಯೆರಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ!: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್!

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ' ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಪಾಯ!; ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಫೇಕ್​ ಆಧಾರ್​, ಪ್ಯಾನ್​!!

ವಾರ್ಷಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ಗಿವಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಗಾಬಲ್ - ವಾಡಲ್ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಏನಿದು ಆಚರಣೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.