ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ

ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 12, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
ಹಾಸನ : ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಗುಂಪೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ವಾಸುದೇವ್ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ 8 ರಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದುಷ್ಕ್ರತ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಮೊಬೈಲ್​ನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದವರ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವಾಸುದೇವ್​ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದವರು ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. (ETV Bharat)

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ ? ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1970ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಯುವಜನ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 56 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ನೂತನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬುವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಣತಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಂಚಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತೊಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ್, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಧನುಷ್, ಜಸ್ವಂತ್, ದರ್ಶನ್, ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ, ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಶ್ ಎಂಬುವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು, 'ಆರೋಪಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್​ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಪು ನುಗ್ಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಏಟು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಫ್​ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಎಪ್ರಿಲ್ 13(ಸೋಮವಾರ) ರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಭೂ-ಮಾಫಿಯಾದ ಕೆಲವರು ಕಬಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ರೈತ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಂದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡನೀಯ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲಾಖೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಈ ಜಾಗ ಹಿಂದೆ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಗವೇ ಅಥವಾ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದರು.

