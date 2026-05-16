ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ!

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

GRAM PANCHAYAT MEMBER MURDER
ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 11:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯನೋರ್ವ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ (38) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಮೂಲದ ಶೇಕ್ ಜುಬಿವುಲ್ಲಾ, ಶೇಕ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿಗಳು.‌ ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಕರಿಯೊಂದರ ಮುಂದೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಶೇಖ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಶೇಖ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಇಬ್ಬರು ಆಗಮಿಸಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಮಚ್ಚಿನ ಏಟಿಗೆ ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾನನ್ನು ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಅಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.

ಶವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ರವೀಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅತ್ತಾವುಲ್ಲಾ ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಶೇಕ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಶೇಕ್ ದಸ್ತಗಿರ್ ಎಂಬುವರು ತಾವೇ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನ: ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ವೃದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

TAGGED:

BRUTALLY MURDER IN DAVANAGERE
GRAM PANCHAYAT MEMBER MURDER
ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನ ಹತ್ಯೆ
DAVANAGERE
MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.