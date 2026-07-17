₹3.38 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ಬೌರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಾನತು
ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 17, 2026 at 4:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಟರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ 3.38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ (ಬೌರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್) ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 15ರಂದು ನಡೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭರತ್ ಪೂವಯ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯವುಂಟಾದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲಬ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ಸ್ ಶುಭಂ ಕೇಟರರ್ಸ್ಗೆ 3.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೋರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿಲ್ಲ. 3.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯು ಕ್ಲಬ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಅಕ್ರಮ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿಯಮ 24(1) (2) ಮತ್ತು 24(3)ರ ಅನುಸಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗವಾದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಪರಗೋಡು ಬಳಿ ಎರಡನೇ ಬೌರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ದುಬಾರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತಿತರ ಆರೋಪಗಳೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ.
ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಡತಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ 23.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂತೆ ನಗದು ಪಡೆದು ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಿ, ಆದರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ನೂರಾರು ಸರ್ವೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್, ಐಎಫ್ಎಸ್, ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಪಡೆದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಿರುವ ದೂರುಗಳಿವೆ.
ಇವರು ವ್ಯವಹಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹಗರಣವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ನಕಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ನಿಬಂಧಕರು, ಇ.ಡಿ. ಮತ್ತಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ.
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