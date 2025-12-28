'ಇವರ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ': ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್
ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 28, 2025 at 4:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು, ಇವರ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಇಂದು ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಮಾರಾಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಯಾರಿಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ದಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಕಲಬುರಗಿ, ಮೈಸೂರು, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು?. ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಪಾಪ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ. ಎಲ್ರೂ ಬ್ಯುಸಿ. ಹೀಗೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇರೋರೇ ಆಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ಗಳ ಬಳಿ ಹಣ ಸೇರಿ ಅವರೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರದೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಚಿ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೇಗಾದರೂ ಹಾಳಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಳಾಗೋದು ಬೇಡ. ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ. ನೇಮಕಾತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರೇ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋರೇ ಶಾಮೀಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 192 ಕೆಜಿಯ 391 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 56 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ, ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, 'ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದೆಯೂ ಬಂದು ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಪತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ, ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳ ಜತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಠಾಣೆಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ದಂಧೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್, ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದru.
ಕೆ. ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಗೂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು : ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮನೆಗಳ ತೆರವು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, 'ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸರ್ಕಾರ, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಬೀದಿಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರು ಸಿಎಂ, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಕಮ್ಯೂನಿಷ್ಟರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕರೋ?. ಪಿಣರಾಯಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ, ಲಾಡ್ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಯಾರು?. ಸರಿ, ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ರು. ಕೆ. ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಹ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತ ಪಿಣರಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾರು?. ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪಿಣರಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ಬಲವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅವರೇ ನೀವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಏಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ?. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಗೆ ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಮಾಡದವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
'ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರುವವರಿಗೇ ಕಿರುಕುಳ, ಕಾಟ ಕೊಡೋರು ಇವರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಜನ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೋಡಿದರೆ ಅಕ್ರಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ಮನೆಗಳ ತೆರವು ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಸತ್ತು ಹೋದ ಸರ್ಕಾರ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಏನಂತಾರೆ?. ಅವರ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ?. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರ ಧ್ವನಿ?. ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಹೋಗಿದೆಯಾ? ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ?. ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮರ ವೋಟು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಲೈಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಇದು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಪರಮಾವಧಿ. ಕೋಗಿಲು ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮನೆಗಳ ತೆರವು ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಈಗ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಜನವಿರೋಧಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಲ್ಲದ, ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಭಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಮನಸ್ತಾಪನೂ ಇಲ್ಲ: ಲೋಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು, ಮನಸ್ತಾಪ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಡನಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಕುಳಿತು ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಡನಾಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 2028ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧೂಳಿಪಟವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಂದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ 130-140 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದೂ ಬೇಡವಾ?. ಅವರ ಪದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
