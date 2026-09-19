ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ: ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಹಿರಿಯರು, ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 19, 2026 at 12:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ಬೇಸರದ ನುಡಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಆಗಲೀ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಲೀ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಡಿಕೆಶಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿರೋದೇ ಬರ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ. ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಕಾಗುತ್ತದೆ?. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಸಲಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಮಾಡೋದು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ನಾವು ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಘೋಷಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 61 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರ ಜತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಭೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ನಿಂದ 1 ಕೋಟಿ 7 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ. ಯಾವ ಮತದಾರನಿಗೂ ಅವನ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು. ಸತ್ತಿರೋರು, ಶಿಫ್ಟ್ ಆದವರನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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