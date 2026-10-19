ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
Published : October 19, 2026 at 4:10 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾರ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹೊರಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಂಹ ಇದ್ದಂತೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕೋ? ಜನರ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೋ? ಎಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣಿ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಬಗ್ಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಆಸ್ತಿ, ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್. ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಆಪ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ ಪರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ. ಅದರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾರ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹೊರಬಂತು ಅನ್ನೋದೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೊತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2028ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರ ತುಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಏನು ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
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