ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶತದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು!
ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 10, 2026 at 3:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಕಾರ 100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ "ದೃಢ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಕಲ್ಪ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ 100 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 100 ದಿನಗಳು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 100 ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಧೃಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರೇನು ಮಾಡಿದರೂ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶೋಷಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾನಾಡುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಅವರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇವರೇ ಸಿಎಂ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 10 ದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಇತ್ತು. ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಗಿಮಿಕ್. ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ?. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.
ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅನೇಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹೊಸ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಕೂಡಲಸಂಗಮ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತವಾಗಿವೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಿವಿ ಮಾತು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಬರ ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿರಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜನಪರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ಸಚಿವರು ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಜಾ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಬಡವರು ದಲಿತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದರು.
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