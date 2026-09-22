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ತಮ್ಮ ಕಾರು ತೆಗೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಡಿಸಿಪಿ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸಿಟ್ಟಾದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಯಾಕೆ ಕಾರು ತೆಗೆಸಿದ್ದು ಎಂದು ಗದರಿದರು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು

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ಡಿಸಿಪಿ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2026 at 7:29 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ಕಾರು ತೆಗೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಡಿಸಿಪಿ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗರಂ ಆದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಕಾರು ತೆಗೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಡಿಸಿಪಿ ಕೆಂಗಲ್ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಕಾವೇರಿಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಯಾಕೆ ಕಾರು ತೆಗೆಸಿದ್ದು ಎಂದು ಗದರಿದರು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಶಾಸಕರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಈ ವೇಳೆ, ಆಗಮಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ ತೆಗೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು.

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SIDDARAMAIAH ANGER
ವಿಧಾನಸೌಧ ಕೆಂಗಲ್ ಗೇಟ್
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ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
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