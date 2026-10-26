ಶಿಕ್ಷಿತರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತೀಯತೆ, ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಬಹಳ ಪ್ರಯುತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 26, 2026 at 10:05 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಜನರಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಲವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳೆರಡೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖ, ನೋವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ಇದೆ, ನೋವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನೇ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಬಹಳ ಪ್ರಯುತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ಬರಬೇಕಾದರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಜನರು ದಡ್ಡರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ಸಮ ಸಮಾಜ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ತಾನು 13 ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತರೇ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿ ಮಾಡುವುದು. 80% ಶಿಕ್ಷಿತರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗೇ ಮತ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರೂ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದಾಗದಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬುದ್ಧ, ಬಸವಣ್ಣ ಮೌಢ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ದವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿ 7 ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಸಮಾನತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ ಎಂದರು.
ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಸಿಗಲಿ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 20 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೌದ್ಧರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದು ಧರ್ಮ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಆಧಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 50%ರಿಂದ 70%ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ, ದಲಿತರಿಗೆ 30% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು. ನನ್ನ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವಾಲಯ, ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಲೈಬ್ರರಿ, ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಧಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಜಪಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ನಾಡಿನ ನಾನಾಭಾಗದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಅ.24, 25ರಂದು ಮೂರು ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಸೋಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು.
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