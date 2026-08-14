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ಅಸಮಾಧಾನದ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಜರು: ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ!

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸದನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಅಸಮಾಧಾನದ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

SIDDARAMAIAH ATTENDED IN ASSEMBLY
ಸದನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 1:06 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಸಮಾಧಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸದನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೇಳೆಯೂ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಅಸಮಾಧಾನದ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಜರು (ETV Bharat)

ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ‌ಲೂ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದರು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೈರಿಗೆ ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸದನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೈರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸದನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಚಿವರುಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕುಶಲೋಪರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದ ಆಸನದ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

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ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಆಗಿ ಜಿಎಸ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ಆಯ್ಕೆ: ಈ ನಡುವೆ ಇಂದು ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸದ ಕಾರಣ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ಸಭಾಪತಿ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಗುರುಪಾದಗೌಡ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚಿಸಿದರು‌. ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರು.‌ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಭೆಯ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ, ಸದನ‌ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸದನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

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ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ASSEMBLY MONSOON SESSION
SIDDARAMAIAH ATTENDED IN ASSEMBLY

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