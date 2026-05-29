ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವುದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೂಗುಗತ್ತಿ: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : May 29, 2026 at 8:01 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವುದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೂಗುಗತ್ತಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ತೂಗು ಕತ್ತಿ. ತೂಗು ಕತ್ತಿ ತೂಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದವರು ಮರು ಸಿಎಂ ಆದಾಗ 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿದರು. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರದಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ರಾಜಕಾರಣ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು. 1983ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ಕ್ಯಾಬಿನಟ್ ದರ್ಜೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿತ್ತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವು . ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೊತೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಾಜಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ನಮಗೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಸೈದ್ದಾಂತಿಕವಾಗಿ ನಮಗೂ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದೆಂದೂ ರಾಜಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ನೇಹ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ನಾಯಕ. ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬದ್ದತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಕವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಿವಂಗತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿಗಣತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜಾತಿಗಣತಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಬಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ: ಒಬಿಸಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಒಬಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ದತೆ ಏನಿದೆ? ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಭ್ರಮನಿರಸನವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸುಮ್ಮನಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಜನ ಸುಮ್ಮನೀರಬೇಕಲ್ಲ. ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದು ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ, ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಂತರ ದಲಿತರು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು, ಒಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೀಯೆಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೂಳಿದ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ: ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕನ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕನನ್ನ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಬೇಸರ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2004ರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಬಿಸಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದಿಯಾ ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ 2008, 2013 -2018ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತೆ, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನ ಶಾಸಕನ ಥರವೇ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದರು.
