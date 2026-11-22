ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಮಹಾಪುರುಷರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ
ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2026 at 12:55 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಹಾಪುರುಷರು, ಶರಣರು ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕ, ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸುವಾಗ ಇತಿಹಾಸದ ಸತ್ಯಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ, ವಿಚಾರವಾದಿ ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೌರಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರ ಕುರಿತು ಕೃತಿ ರಚಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ವಿಷಯದ ವಿವರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು, ಅಕ್ಷರಗಳು, ಪುಟಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಜತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆ, ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಾಪುರುಷರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ, ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಐಕ್ಯತೆಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಹಾಪುರುಷರ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ 'ಆನುದೇವ ಹೊರಗಿನವನಾಗಿ', 'ಧರ್ಮಕಾರಣ' ಎಂಬ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಅವುಗಳ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಸವ ಮಂಟಪ' ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲ, ವಿವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಬಾರದು. ಇಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಕನಕದಾಸ, ಪುರಂದರದಾಸ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ ಇತರ ಮಹಾಪುರುಷರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಹಿಂದೂ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಮತ ಹಾಗೂ ಪಂಥಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮಹಾಪುರುಷರ ಕುರಿತು ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಕೃತಿಕಾರರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳೂ ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.
ಮಹಾಪುರುಷರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರ ಕುರಿತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹಾಪುರುಷರ ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣತರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಲೇಖರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
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