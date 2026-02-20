ETV Bharat / state

ಬಂಡೀಪುರ‌ ಸಫಾರಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ: ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೈ ಸೇರದ ಪುನಾರಂಭದ ಆದೇಶ

ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭದ ಆದೇಶ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಬಂಡೀಪುರ‌ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 7:30 PM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ರೈತರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭದ ಆದೇಶ ಇನ್ನೂ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಕುರಿತು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರನ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೈತರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ನ.7 ರಿಂದ ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಕುರಿತು ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆದೇಶ ನೀಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ‌. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರಾಕರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಫಾರಿ ವಾಹನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿತು, ಕಾಡಿನ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿತು, ಕಾಡೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು‌ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ: ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೆ ರೈತರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ‌. ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್, ರವಿ ಕಿರಣ್, ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್, ವೀರನಪುರ ನಾಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಬೇಡ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಫಾರಿ ಆರಂಭದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಫಾರಿ ಪುನರ್ ಆರಂಭ ಆದೇಶ ವಿರೋಧಿಸಿ ಆಯಾಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಪಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಫಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಸಫಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾನವ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ರೇಸಾರ್ಟ್​ ಅವರ ಲಾಭಿಗೆ ಮಣಿದು ಪುನರ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ‌ ನಡುವೆ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಹಲವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು: ಬಂಡೀಪುರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಕುರಿತು ಪರ - ವಿರೋಧ ಜಟಾಪಟಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ರೈತ ಮುಖಂಡನಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಕನ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಯಳಂದೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಬೇಗೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಫಾರಿ ಪುನಾರಂಭ ಬೇಡ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿರುವ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಿಂಕನ್​ ವೈಲ್ಡ್​ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟು- ಬೆದರಿಕೆ, ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

