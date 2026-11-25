ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ನನ್ನದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
Operation Gaja In Karnataka: 'ಆಪರೇಷನ್ ಗಜ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ನನ್ನದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 7:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಸನದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಗಜ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ.30ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರಾದ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ, ಜಿ.ಡಿ.ರಾಜೇಗೌಡ, ಹೆಚ್.ಡಿ.ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಫೀಕರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನ.30ರಂದು ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
1978ರಲ್ಲಿ 1,950 ಇದ್ದ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 6,500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 653 ಇವೆ. ನಿತ್ಯ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆನೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವು 9 ಕಡೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಭದ್ರಾ ಆಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 1.24 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಾಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬೇಲೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ನಮ್ಮದು ಅನೇಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಬಳಿ ಜಮೀನು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೂ ಆನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೇಕೆಂದು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ನನ್ನದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾನು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸಬ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೇಲೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಂಡಿಪುರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರಾ? ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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