ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವರಿಂದ ಸಫಾರಿ ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ: ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ
ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವರಿಂದ ಸಫಾರಿ ವಿವಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 8:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವ ವನ್ನಿ ಅರಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 'VanniKural' ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ವನ್ನಿ ಅರಸ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೀಪಿನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
"ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿಲ್ಲ"- ಮುದುಮಲೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಸಚಿವರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುದುಮಲೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಹೊರ ವಲಯ) ವಿದ್ಯಾಧರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವ ವನ್ನಿ ಅರಸು ಅವರು ಮುದುಮಲೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುದುಮಲೈ ಮತ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಮಸಿನಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳು ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಚಿವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನನ್ನನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳವು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅರಣ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಚಿವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೇ ಹೊರತು, ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವಿತ್ತು. ಸಚಿವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಕೇವಲ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮುದುಮಲೈ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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