ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಆನೆಗಳು: ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
Published : April 19, 2026 at 8:55 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಘಟನೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಡುತೊರೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದ ಹನೂರು ಬಫರ್ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಉಡುತೊರೆ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು 4 ಆನೆಗಳು ಇಳಿದಾಗ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಾಗದೇ ಪರದಾಡಿವೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಭಾಸ್ಕರ್, ಎಸಿಎಫ್ ವಿರಾಜ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಹಲವು ತಾಸು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನೆಗಳು ಅರಣ್ಯದತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದು, ಒಂದಾನೆ ತೀವ್ರ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಘೀಳಿಡುತ್ತಾ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಸ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆನೆಗಳು ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೇ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಮೂರು ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯದತ್ತ ತೆರಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಆನೆ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೈಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಸಾಕಾನೆ ಮೂಲಕ ಆನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು.
ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಕಳೆದ ವಾರ ಸುಳ್ಯದ ಪೆರಾಜೆ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಚೆರ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಂಬವರ ಬಾವಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ರಾತ್ರಿಯೇ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಟಾಚಿ ತಂದು ಕಣಿವೆ ತೋಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.50ರ ವೇಳೆಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಆನೆ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿತ್ತು.
